Consulta pública para reglamentar la ley que busca reducir el desperdicio de alimentos

El Ministerio de Salud (Minsa) realizó la consulta pública para la reglamentación de la Ley 514 del 1 de abril de 2026, la cual establece medidas para prevenir la pérdida de alimentos y promover su aprovechamiento eficiente a nivel nacional.

Entre los aspectos más relevantes de la Ley 514 destacan: la reducción del desperdicio mediante el impulso de prácticas responsables en toda la cadena alimentaria; la facilitación de las donaciones para permitir que las empresas entreguen productos aptos para el consumo humano que antes eran descartados; y la supervisión por parte del Ministerio de Salud de la trazabilidad y calidad de los bienes donados, asegurando su correcto estado.

Asimismo, la normativa establece los requisitos para la donación de alimentos, entre los que se exige que los productos cuenten con registro sanitario, que el personal que los manipule posea carné de salud vigente y que los lugares de almacenamiento cumplan con todas las normas sanitarias del Minsa.

Le corresponde a la Dirección Nacional de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria (DNCAVV) ser la autoridad sanitaria responsable de liderar la coordinación técnica y garantizar la inocuidad de los alimentos.

“Hoy iniciamos formalmente esta consulta pública, la cual nos permite recoger los aportes, experiencias y recomendaciones con el fin de fortalecer el instrumento y garantizar su implementación en beneficio del país”, afirmó la directora de la DNCAVV, Anais Vargas.

Participaron en esta convocatoria el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, el Ministerio de Ambiente, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), la Autoridad Nacional de Aduanas, la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá, el Banco de Alimentos Panamá, el Sindicato de Industriales de Panamá, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, así como diversas fundaciones y organizaciones de la sociedad civil.