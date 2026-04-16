Conectividad, infraestructura y turismo para generar empleo en Panamá Oeste

El desempleo en la provincia de Panamá Oeste supera el 12.9%, por lo que empresarios y economistas aseguraron que es necesario agilizar la construcción del Cuarto Puente sobre el Canal, ampliar el corredor de playas y fortalecer el sector turístico y agropecuario, para generar empleo y reactivar la economía.

Juan Ledezma, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias, Agricultura y Turismo de Panamá Oeste, advirtió que “el desempleo en la provincia impacta de una manera significativa, y se puede percibir en la informalidad que está en un 50%”.

Ledezma destacó el potencial económico de la región al señalar que “Panamá Oeste tiene muchas oportunidades. En distritos como Capira y Chame está el sector agropecuario. Hay que desarrollar actividades cooperativas de bienes alimentarios y potenciar el turismo para generar más empleo”.

En tanto, Omar Sugasti, expresidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) capítulo de Panamá Oeste, expresó que “la falta de empleo afecta a los jóvenes, quienes, pese a estar en edad productiva, enfrentan dificultades para insertarse en el mercado laboral debido a la escasa oferta de trabajo”.

En ese sentido, Sugasti planteó que “deberían comenzar el proyecto del Corredor de las Playas, específicamente su extensión desde La Pesa hasta San Carlos, ya que esto podría generar empleo”.

Por su parte, el consultor laboral, René Quevedo detalló que “a pesar de que la provincia tuvo una importante recuperación de empleos en el 2025, el desempleo aumentó de 11.2% en octubre 2024 a 12.9% en septiembre 2025”.

Quevedo añadió que “los proyectos de infraestructura que adelanta el gobierno ayudarán a paliar esta tendencia en la provincia”.