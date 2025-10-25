El proceso de evaluación del Concurso de Diseño del Sello “Hecho en Panamá” avanza según lo establecido, garantizando transparencia y rigor técnico en cada etapa, informó el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), en un comunicado.

El pasado 17 de octubre de 2025 inició la revisión técnica y conceptual de las 1,362 propuestas recibidas a través de la plataforma digital del concurso, abiertas entre el 27 de agosto y el 3 de octubre de 2025.

Durante esta fase, un equipo especializado verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en las bases, entre ellos la presentación en versiones a color y blanco y negro, los formatos horizontal y vertical, la justificación conceptual, el uso de paletas y tipografías con licencia válida o libre de derechos, y la entrega de archivos visuales y editables adecuados.

Como resultado de esta revisión, 395 propuestas cumplieron con todos los criterios técnicos y formales requeridos y pasaron a la siguiente etapa de evaluación.

El 24 de octubre de 2025, el panel de jurados, integrado por reconocidas personalidades de los sectores empresarial, gremial, cultural, creativo y político, realizó la primera fase de calificación. En esta jornada se seleccionaron las 10 propuestas finalistas que avanzan a la etapa final, prevista para el 29 de octubre de 2025.

El jurado está conformado por Ernesto Cedeño, Alicia Jiménez, Bianca Morán, Ignacio Mallol, Ivanna Quintero, Ricardo Salterio, Galileo Solís, Isis Suárez, Ricardo Velásquez e Isaac Villaverde.

Las propuestas fueron evaluadas bajo criterios como originalidad y creatividad, representación de la identidad nacional, versatilidad técnica, claridad visual, capacidad de reproducción y coherencia conceptual.

El MICI agradeció la entusiasta participación de los concursantes y reconoce el compromiso y profesionalismo del jurado que acompaña este proceso. La institución reitera su compromiso con la transparencia, la equidad y la promoción del talento panameño.

El Sello “Hecho en Panamá” se consolidará como un símbolo nacional de identidad y calidad, que proyectará ante el mundo el valor, la creatividad y el esfuerzo que distinguen a los productos y servicios panameños.