Concluye proceso de liquidación forzosa de Banca Privada d’Andorra (Panamá), S.A

La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) informó que, mediante Resolución SBP-BAN-R-2025-00678 de 22 de octubre de 2025, se concluyó el proceso de Liquidación Forzosa de BANCA PRIVADA D’ANDORRA (PANAMÁ), S.A. conforme a la Ley Bancaria.

En un aviso al público, la SBP explicó que “tal medida se adoptó de conformidad con el Informe Final presentado por el Liquidador designado, en el cual se evidenció el cumplimiento de todas las etapas del proceso de Liquidación que exige la Ley Bancaria”.

La SBP indicó que “es importante señalar que la Liquidación pagó el total de las acreencias a todos los clientes que comparecieron y presentaron las constancias documentales necesarias. Por su parte, los depósitos no reclamados fueron remitidos al Banco Nacional de Panamá, conforme lo establece la Ley Bancaria”.