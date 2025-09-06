Economía

Colombia y Japón sellan un memorando de cooperación en agrotecnología, inversión y comercio

Europa Press | Los ministros de Agricultura de Colombia, Martha Carvajalino, y de Japón, Shinjiro Koizumi, con el memorando de cooperación firmado. REMITIDA / HANDOUT por PRESIDENCIA DE COLOMBIA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 05/9/2025
Europa Press
06 de septiembre de 2025

Colombia y Japón han firmado un memorando de cooperación para fortalecer e impulsar la cooperación en los sectores agropecuarios y de agroindustria de ambos países bajo un esquema de producción sostenible, según informó el Gobierno de Gustavo Petro.

El texto incluye estrategias de cooperación bilateral en sectores como la tecnología, la innovación y la ciencia, pero también en seguridad alimentaria, producción sostenible, comercio y medidas no arancelarias.

Mediante este acuerdo, se establece un mecanismo para la promoción de la cooperación a través de negociaciones en los sectores público y privado en las áreas agropecuaria y agroindustrial.

Con el fin de implementar las medidas incluidas en el memorando, ambos países establecerán un Comité Conjunto sobre Agricultura e Inversión Agropecuaria que se encargará de coordinar las actividades a desarrollar.

Se trata de un paso más en las relaciones entre Colombia y Japón que tiene lugar en el marco de la visita de trabajo de representantes gubernamentales colombianos en Tokio (Japón). En su encuentro con el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, Petro insistió en la posibilidad de retomar las negociaciones del Acuerdo de Asociación Económica (EPA) con este país, suspendidas desde 2001.

