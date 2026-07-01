Coclé lidera producción de albahaca

La producción de albahaca se concentra en las provincias de Coclé, seguido de Panamá Oeste y Chiriquí, explicaron productores.

Esta hierba aromática, utilizada en distintas comidas y valorada por sus propiedades medicinales, registra una alta demanda durante en los meses de enero a marzo, según comerciantes y agricultores.

La Dirección Nacional de Agricultura del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) explicó que este rubro “no cuenta con estadísticas formales de producción, ya que registra pocos productores y una reducida área de cobertura”.

Katherine Patiño, representante de Mi Albahaca Panamá, ubicada en Merca Panamá, explicó que “las principales zonas productoras de albahaca son El Valle de Antón, en Coclé, y La Laguna de San Carlos, en Panamá Oeste”. Agregó que “la mayor producción de este rubro se registra entre enero y marzo”.

Patiño detalló que “entre las variedades de albahaca se encuentran la genovesa, la morada y la comestible”. Indicó que “durante la temporada seca, el mazo se comercializa entre B/.0.75 y B/.1.00”.

Por su parte, Olmedo Núñez, productor de Chiriquí, comentó que “este es un rubro que se produce en Chiriquí, pero muy poco; la mayor producción está en El Valle de Antón”.

Núñez añadió que “en el mercado, la albahaca se vende por rollito entre B/.1.00 y B/.1.50, dependiendo del tamaño y la temporada”. Precisó que esta hierba “solo se comercializa a nivel nacional y no se exporta”.