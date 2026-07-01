Coclé lidera producción de albahaca

La producción de albahaca se concentra en las provincias de Coclé, seguido de Panamá Oeste y Chiriquí, explicaron productores.Esta hierba aromática, utilizada en distintas comidas y valorada por sus propiedades medicinales, registra una alta demanda durante en los meses de enero a marzo, según comerciantes y agricultores.La Dirección Nacional de Agricultura del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) explicó que este rubro 'no cuenta con estadísticas formales de producción, ya que registra pocos productores y una reducida área de cobertura'.Katherine Patiño, representante de Mi Albahaca Panamá, ubicada en Merca Panamá, explicó que 'las principales zonas productoras de albahaca son El Valle de Antón, en Coclé, y La Laguna de San Carlos, en Panamá Oeste'. Agregó que 'la mayor producción de este rubro se registra entre enero y marzo'.Patiño detalló que 'entre las variedades de albahaca se encuentran la genovesa, la morada y la comestible'. Indicó que 'durante la temporada seca, el mazo se comercializa entre B/.0.75 y B/.1.00'.Por su parte, Olmedo Núñez, productor de Chiriquí, comentó que 'este es un rubro que se produce en Chiriquí, pero muy poco; la mayor producción está en El Valle de Antón'.Núñez añadió que 'en el mercado, la albahaca se vende por rollito entre B/.1.00 y B/.1.50, dependiendo del tamaño y la temporada'. Precisó que esta hierba 'solo se comercializa a nivel nacional y no se exporta'.