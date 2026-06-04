Cobre Panamá y FEDHUPA lanzan el programa Guardianes Verdes

ML | Cobre Panamá y la Fundación Educación y Desarrollo Humano de Panamá (FEDHUPA) lanzaron el programa Guardianes Verdes, una iniciativa de educación ambiental que beneficiará a más de 250 estudiantes y, en su primera fase, a 60 escuelas.

Durante el lanzamiento se presentó la mascota oficial Capi Verde y el libro para colorear “Guía para plantar y cuidar un árbol”, herramientas que buscan incentivar el cuidado del medio ambiente.

Maru Gálvez, gerente de Relaciones Públicas de Cobre Panamá, destacó el alcance de la iniciativa y su impacto en las futuras generaciones.

“Estamos hablando de cientos de miles de niños que van a ser impactados en casi todas las provincias del país. En su primera fase, el programa llegará a más de 60 escuelas de Coclé y Colón, principalmente cerca de las comunidades de la mina”, señaló.