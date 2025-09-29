Cobre Panamá destaca su aporte económico y ambiental en CAPAC Expo Hábitat 2025

Durante la CAPAC Expo Hábitat 2025, Cobre Panamá presentó su impacto económico y ambiental, resaltando la contribución de la minería al desarrollo del país y su compatibilidad con la protección del medio ambiente.

En la primera ponencia, Maru Gálvez, gerente de relaciones públicas de la empresa, destacó que entre 2019 y 2023, Cobre Panamá aportó más de $550 millones a la Caja de Seguro Social y destinó un promedio anual de $318 millones en compras a proveedores locales, con pagos semanales que superaban los $20 millones.

“Cuando los panameños tienen mayores ingresos, consumen e invierten más. Ese círculo virtuoso es la economía de escala; lo que se genera en la mina termina multiplicándose en cada rincón del país”, afirmó Gálvez.

La ejecutiva añadió que, pese al cese de operaciones, Panamá recibirá más de $250 millones por la venta del concentrado de cobre ya producido, recursos que se destinarán a salarios, contribuciones sociales y pagos a proveedores.

Por su parte, Jonatan Montenegro, biólogo de Cobre Panamá, abordó la relación entre minería y medio ambiente, señalando que “sí es posible equilibrar conservación y desarrollo”. Destacó que la empresa ha cumplido 371 obligaciones ambientales, sociales y de seguridad, supervisadas por 41 auditorías externas, y que ha invertido más de $136 millones en programas socioambientales, que incluyen becas, huertos comunitarios, centros de atención infantil y escuelas.

“Lo que hacemos no se mide solo en cifras de producción, sino en conservación, educación y calidad de vida”, indicó Montenegro.

Durante la feria, la empresa presentó un stand interactivo que permitió a los visitantes conocer su operación mediante maquetas, experiencias de realidad virtual y el avatar de inteligencia artificial “CoCo”, como parte del programa Cobre Conecta, que ha llegado a más de 150 mil panameños.

“En Cobre Panamá estamos convencidos de que el desarrollo del país se construye con transparencia, diálogo y trabajo conjunto. Nuestra participación en CAPAC Expo Hábitat reafirma que la minería responsable es un aliado estratégico del sector construcción y un motor de progreso para miles de familias panameñas”, afirmó Gálvez.