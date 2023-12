Cobre Panamá abrirá un programa de retiro voluntario

Cobre Panamá, informó este lunes 4 de diciembre, que firmó un acuerdo con el sindicato mayoritario que labora en Minera Panamá, la Unión de Trabajadores de Minera Panamá (Utramipa), para abrir un programa especial de retiro voluntario.

A través de un comunicado, la empresa indicó que “este mutuo acuerdo incluye el pago del dinero que legalmente se les adeuda. La empresa se reserva el derecho de aceptar las solicitudes de los trabajadores de un mutuo acuerdo, ya que algunos de los puestos de trabajo aún serán necesarios para la fase de cuido y conservación (no operacional) de la mina”.

Sin embargo, reconocieron que “el programa voluntario no se ofrecerá a todos los colaboradores. Hasta que no exista una hoja de ruta claramente establecida por el Gobierno, no se podrá determinar cuántos colaboradores podrán continuar finalmente laborando en la empresa en tareas de cuido y conservación (no operacional), factor clave para evitar desastres medioambientales futuros”.

Reiteraron “su voluntad de entablar un diálogo abierto y constructivo con el Gobierno, que permita abordar estas y otras preocupaciones”.

El pasado 28 de noviembre, fue declaro inconstitucional la Ley 406 del 20 de octubre de 2023, que aprueba el contrato de concesión minera celebrado entre el Estado y la Sociedad Minera Panamá, S.A.

Tras conocer el fallo, el presidente de la República, Laurentino Cortizo dijo que se iniciaría el proceso de transición para el cierre ordenado y seguro de la mina.