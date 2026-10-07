Chiriquí y Coclé líderan producción de recao verde

Chiriquí, Coclé y Panamá Oeste lideran la producción de recao verde en el país, un rubro que incluye culantro, cebollina y perejil, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).

De acuerdo con la entidad, el último informe agrícola registró una cosecha de 12,140.98 quintales de culantro en 357.07 hectáreas, 6,387.17 quintales de cebollina en 40.24 hectáreas; y 330.49 quintales de perejil en 24.93 hectáreas a nivel nacional.

Lorenzo Jiménez, presidente de la Asociación de la Comunidad Productora de Tierras Altas, afirmó que “el recao verde es un rubro utilizado en el país como condimento y aromatizante para sopas, guisos, carnes, pescados y como remedios caseros”.

Por su parte, Olmedo Nuñez, vendedor de legumbre en Merca Panamá, indicó que “el precio de este rubro va desde B/.0.75 hasta B/.1.50 el racimo y es muy buscado por los comerciantes”.