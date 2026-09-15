Chiriquí, Coclé y Panamá Oeste lideran cultivo de berro

a.Quintero | En el país se producen alrededor de 856.4 quintales de berro al año, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) de la Contraloría General de la República.

De acuerdo con la información oficial, la producción de esta hortaliza se concentra en las provincias de Chiriquí, Coclé y Panamá Oeste.

El INEC detalló que “un total de 133 productores registraron una cosecha de 856.4 quintales de berro en una superficie de 1.88 hectáreas”.

Según el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), la mayor producción de este rubro se da entre los meses de julio a diciembre. Además existen variedades como English berro, Broad Leaf Cress, berro de hoja ancha y berro Cresson.

El IMA también destacó que “el berro es uno de los pocos cultivos que se desarrollan en hábitat acuático, húmedo y sombrío, creciendo en forma silvestre a un costado de aguas claras y frías de lenta corriente, en manantiales o arroyos”.

Asimismo, indicaron que “este rubro contiene vitaminas B6, C, E, K y minerales como calcio, hierro, magnesio, manganeso, fósforo, potasio y sodio”.

Por su parte, Avelino Cortes, vendedor de legumbre en Merca Panamá, comentó que “el berro no se importa, se produce solo para el consumo local”. Agregó que su “precio ronda los B/.2.23 por libra y puede variar dependiendo de la temporada”.

Cortes manifestó que “esta hortaliza se utiliza principalmente en ensaladas, sopas y como acompañamiento de diferentes comidas. también hay personas que lo consumen por sus propiedades nutricionales y porque es una planta rica en vitaminas y minerales”.