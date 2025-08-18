Cervezas artesanales con esencia norteamericana desde Boquete

Ricardo Méndez, un emprendedor de 53 años, cuya pasión por la cerveza y tener su propio negocio lo impulsaron a desarrollar una idea de negocio junto a un grupo de socios y crear cervezas artesanales con esencia norteamericana.

Méndez indicó que “tratamos de hacer cervezas innovadoras, modernas, y al estilo más actual y norteamericano, no tanto a lo tradicional”. Añadió que, “entre nuestras cervezas tenemos la coima, la ipa, la cholipai y la smash”.

El empresario comentó que “iniciamos en 2015 con la intención de encontrar un lugar atractivo para el turismo y con potencial para la venta de cerveza. Como apasionados de esta bebida, consideramos que Boquete sería el sitio ideal, al tratarse de un destino reconocido por sus múltiples atractivos. Por lo que decidimos empezar nuestro negocio en esa provincia”.

Méndez señaló que, “utilizamos productos como agua, malta, cebada salteada, trigo, núcleos y levadura, todos estos ingredientes adicionales son importados desde Suramérica y Estados Unidos y trabajamos los ingredientes locales de boquete para añadir a nuestra cerveza”.

El precio de las cervezas va desde los B/.4.00 hasta los B/.6.00 por vasos de 16 onzas y pueden conseguirlos en el centro de Boquete, provincia de Chiriquí, también en Panamá Pacífico, (Howard) y en Brisas del Golf, Paseo del Norte, Yappy Park o localizarlos en su cuenta de instagram @boquetebrewstop.