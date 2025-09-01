Cerámicas y cuadros artesanales, creatividad y talento que impulsaron emprendimiento

Hilda González, una emprendedora de 53 años, cuya pasión por las artesanías y su interés de preservar su legado por generaciones, la motivaron a establecer el negocio El Taller de Kavita, un espacio donde crea cerámicas y cuadros que reflejan su talento y dedicación al arte.

González indicó que, “realizamos diferentes tipos de artesanías como cerámicas, porcelana fría, pinturas, en general, arte plástica. También ofrecemos cursos a personas interesadas en las artesanías durante todo el año”.

La emprendedora dijo que inició en el año 2000 como artesana, “mi intención siempre ha sido transmitir mis conocimientos a otras personas, soy consciente de que no seré eterna y deseo que mi legado perdure por generaciones”, expresó.

González señaló que, “trabajamos todo lo que son los acrílicos, distintas masas para texturas, porcelana fría, masa de papel y cambas. Destacó que “cada artesanía que ofrecemos es única y está elaborada con amor y exclusividad”.

El precio de las artesanías varían según el tipo de pieza. Los lienzos pueden alcanzar un valor de hasta B/.400.00, mientras que las cerámicas pequeñas se encuentran desde B/.5.00. Pueden conseguirse en Manuel Quintero Villareal, entre Doleguita y San Mateo, en Chiriquí, o a través de la cuenta de Instagram @tallerdekavita.