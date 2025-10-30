Cemento Bayano anuncia millonario plan de inversión

El Grupo Estrella, nuevo propietario de Cemento Bayano, que estaba en manos de la empresa mexicana CEMEX, anunció un multimillonario plan de inversión en Panamá para expandir su capacidad productiva y fortalecer su posición en el mercado local.

Giuseppe Maniscalco, presidente de la División Industrial del Grupo Estrella, dijo que buscan consolidar su posición en el mercado panameño y contribuir al desarrollo del país, generando más oportunidades de empleo y apostando a los polos de desarrollo en las provincias.

En un conversatorio con periodistas, Maniscalco, explicó que el plan de inversión incluye la producción de cemento de especialidad para obras específicas que se construyen en el país, como túneles, puentes y monorrieles.

“Vamos a ir profundizando las inversiones en cemento de especialidad, en base a las necesidades, porque Panamá es un país de obras especializadas, por lo que vamos a ofrecer productos de mayor durabilidad”, dijo Maniscalco. Añadió que van a “seguir invirtiendo en la planta de cemento para mantener la productividad, reforzar los canales de distribución tanto de cemento como de concreto para dar una oferta de servicio de primera calidad”.

La planta de cemento Bayano tiene capacidad para abastecer todo el mercado panameño, que actualmente demanda alrededor de 1.1 millón de toneladas de cemento. Aseguró que en el momento que vayan mejorando los sistemas logísticos en Panamá, la empresa podrá triplicar sus exportaciones de cemento.

Según el presidente del Grupo, Panamá es visto como un país atractivo para la inversión debido a su estabilidad política y monetaria, con un sistema financiero robusto y una ubicación estratégica que conecta el Caribe, Centroamérica, Suramérica, Asia y Europa.

“Panamá es un país donde cualquiera puede invertir sin correr riesgo. Vimos un país que tiene oportunidad de crecer”, aseguró Maniscalco.