CCIAP pide a los ciudadanos acudir a trabajar y al Gobierno garantizar el libre tránsito

Ante el anuncio de cierres de vías por 24 horas en diferentes puntos a nivel nacional para este jueves, 16 de noviembre, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) solicitó a los ciudadanos acudir a trabajar mañana y al Gobierno garantizar el libre tránsito y hacer cumplir la Constitución.

“Los panameños hemos demostrado que sabemos manifestarnos de forma pacífica y alcanzar lo reclamado. Ahí está la moratoria minera; ahí están quienes se encuentran vigilantes en la Corte Suprema de Justicia por el fallo sobre la Ley 406”, expresó Adolfo Fábrega, presidente de la CCIAP.

Fábrega destacó que “si, como panameño, estás molesto e inconforme con la minería, con la corrupción, con la falta de respuestas del Gobierno Nacional, estás en todo tu absoluto derecho a opinar y reclamar. Pero también tienes derecho a trabajar, a alimentarte, a tener Salud y educación y para esto necesitamos movernos libremente. Mañana exige eso, mañana y siempre el Gobierno tiene que garantizar el libre tránsito y debe hacer cumplir la Constitución”.

El líder empresarial recordó que “los cierres de vías tienen sufriendo a miles de familias, especialmente a las chiricanas y a las bocatoreñas con quienes nos solidarizamos, porque no tienen alimentos, no tienen gas para cocinar, no tienen gasolina para transportarse. Personas que no están recibiendo sus tratamientos médicos ni pueden conseguir sus medicamentos”.

De igual forma, Fábrega puntualizó reafirmando que “los panameños hemos demostrado que sabemos manifestarnos de forma pacífica y alcanzar lo que reclamamos. Y eso es lo que los panameños queremos: trabajar y educarnos. Demostremos esto, Mañana, salgamos a trabajar”.