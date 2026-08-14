CAPAC respalda proyecto de ley que exonera el ITBI para viviendas nuevas

La Cámara Panameña de la Construcción (Capac) expresó su respaldo a la presentación del proyecto de ley que propone la exención del Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles (ITBI) para la adquisición de viviendas nuevas de hasta B/. 120,000. La entidad señaló en un comunicado que la medida contribuirá a facilitar el acceso a la vivienda propia y a dinamizar el mercado inmobiliario nacional.

Capac reconoció al Órgano Ejecutivo por impulsar la iniciativa y destacó que representa un avance para estimular la adquisición de viviendas, fortalecer la inversión y generar condiciones favorables para la reactivación del sector construcción y la creación de empleos. Además, resaltó el trabajo de la Mesa Técnica Nacional para la Dinamización del Sector Construcción, instalada el pasado 12 de mayo de 2026 en la Asamblea Nacional, espacio tripartito que ha permitido analizar los principales desafíos de la industria y formular propuestas técnicas.

La Cámara indicó que los esfuerzos y la apertura al diálogo entre el Gobierno, la Asamblea Nacional y los actores del sector constituyen un paso importante en la búsqueda de soluciones. “Mantener y profundizar este trabajo conjunto permitirá generar mejores condiciones para que más familias puedan acceder a una vivienda y, al mismo tiempo, fortalecer una actividad que genera empleos y tiene un importante efecto multiplicador sobre la economía nacional”, expresó.

Capac reiteró su compromiso de seguir participando activamente en los espacios de coordinación, aportando su experiencia técnica para promover políticas que faciliten el acceso a la vivienda y fortalezcan la inversión. El gremio subrayó que las medidas dirigidas a la adquisición de viviendas trascienden al sector construcción, al movilizar una amplia cadena de actividades económicas, estimular nuevas inversiones y contribuir a la generación de empleo y al crecimiento sostenible del país.