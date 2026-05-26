Canciller Martínez-Acha Vásquez acuerda agenda de trabajo con su homólogo de Costa Rica, Manuel Tovar

El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha Vásquez, sostuvo este martes en Nueva York una reunión con su homólogo de Costa Rica, Manuel Tovar. En el encuentro, acordaron avanzar en una agenda conjunta sobre seguridad, migración, aduanas, comercio y cooperación diplomática, cuyas fechas y sedes para próximas reuniones de trabajo se definirán próximamente, informó la Cancillería panameña.

“Ambos ministros de Relaciones Exteriores coincidieron en que la diplomacia debe prevalecer siempre como el camino para el entendimiento y el fortalecimiento del respeto recíproco entre los pueblos”, expresa el comunicado.

Durante el encuentro, celebrado en el marco del Debate Abierto del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el canciller Martínez-Acha Vásquez reiteró la invitación para que la presidenta costarricense, Laura Fernández, participe a finales de junio en la conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, un espacio que busca fortalecer el diálogo y la integración regional.