Cambio climático, tecnología y financiamiento, desafíos para el sector arrocero

Invertir en sistemas de riego y prevención ante eventualidades climáticas, facilitar el acceso a financiamiento y garantizar condiciones estables para la comercialización del arroz, son algunas de las medidas que requiere el sector arrocero para garantizar la seguridad alimentaria del país aseguró Omar Spiegel, presidente de la Federación de Asociaciones de Productores de Arroz y Granos de Panamá (FAPAGRAP).

Spiegel explicó que “en el país existen entre 1,700 y 2,000 productores de arroz, incluidos aquellos que trabajan en la siembra de arroz a chuzo. Además, destacó que “la actividad arrocera genera alrededor de 40,000 empleos directos y 150,000 indirectos”.

El productor también resaltó el aporte económico del sector. “A nivel de las casas comerciales son alrededor de 80 millones de dólares, por medio del productor $300 millones y en la agroindustria $250 millones. Toda la cadena genera cerca de 1,000 millones de dólares anuales”, afirmó.

Spiegel indicó que, para dinamizar el sector, se requiere “una inversión fuerte en sistemas de riego, mantener la investigación continua en el instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá (IDIAP) para la generación de nuevas variedades de arroz por el cambio climático que se está dando; financiamiento oportuno para los productores y un mercado seguro”.

En cuanto al fenómeno de El Niño, Spiegel destacó que “desde el año pasado recomendaron a los productores ajustar las fechas de siembra para reducir los riesgos por la menor precipitación”. Detalló que, “la primera etapa de siembra de este año, que representa cerca del 35% de la producción nacional, se redujo en un 20%”.

Spiegel aclaró que “esto no significa que el país se vaya a quedar sin arroz, ya que se realizaron importaciones a tiempo”. Sin embargo, señaló que “el fenómeno evidencia la necesidad de invertir en sistemas de riego, capacitar a los productores y mejorar su acceso a información para tomar mejores decisiones”.

Respecto al abastecimiento de arroz en el país, Spiegel aseguró que “los tres inventarios realizados este año, más las importaciones aprobadas, garantizan el abastecimiento hasta finales de noviembre y la cosecha nueva ya arrancó”. Añadió que, “la producción que se coseche entre agosto y octubre permitirá mantener el abastecimiento nacional hasta abril del próximo año”.

Sobre los precios, Spiegel explicó que “el consumo per cápita está alrededor de 750,000 quintales de arroz cáscara mensuales. El precio del arroz en el mercado nacional oscila entre $0.55 de primera y $0.85 el especial”. También “tenemos un programa de gobierno donde el precio se maneja alrededor de $0.65 para la industria y se vende a $0.25, ya que está subsidiado. A nivel de la producción, el precio en estos momentos anda entre $29 y $30 en el campo”.

Spigel dijo que “ha sido un año de mayores costos. Tenemos combustibles y fertilizantes más altos. El costo es mucho mayor, entonces creemos que el precio debe subir un poco más en el campo para poder suplir los costos y las utilidades de los productores”.

El productor concluyó que “si un productor supera los 100 quintales, recibe un apoyo financiero. A nivel de subsidios, el productor no recibe ningún otro. Por lo que le pedimos al Gobierno mirar al campo y hacer las inversiones que el país requiere para poder hacer la transformación de nuestros productores en sistemas de riego, financiamiento y acceso a insumos más baratos”.