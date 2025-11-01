Cámara de Comercio felicita a la juventud panameña y a Panamá en el ‘mes de la patria’

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, a través su presidente, Juan Arias, compartió un mensaje en redes sociales, de felicitaciones a los niños panameños por el Día del Niño y la Niña, que se festeja el 1 de noviembre, sumado al inicio de las celebraciones por las fiestas patrias.

“Si algo nos da esperanza, es ver a estos pela’os: niños y jóvenes, que vienen con ideas nuevas, con energía, con esa chispa que mueve a todo Panamá”, resalta Arias en un clip de video.

Añade que los jóvenes “nos recuerdan que Panamá tiene futuro, porque tienen ganas de aprender, de crecer y hacer las cosas como Dios manda, bien hechas”.