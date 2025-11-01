Economía

Cámara de Comercio felicita a la juventud panameña y a Panamá en el ‘mes de la patria’

Cámara de Comercio felicita a la juventud panameña y a Panamá en el ‘mes de la patria’
Redacción Web
01 de noviembre de 2025

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, a través su presidente, Juan Arias, compartió un mensaje en redes sociales, de felicitaciones a los niños panameños por el Día del Niño y la Niña, que se festeja el 1 de noviembre, sumado al inicio de las celebraciones por las fiestas patrias.

“Si algo nos da esperanza, es ver a estos pela’os: niños y jóvenes, que vienen con ideas nuevas, con energía, con esa chispa que mueve a todo Panamá”, resalta Arias en un clip de video.

Añade que los jóvenes “nos recuerdan que Panamá tiene futuro, porque tienen ganas de aprender, de crecer y hacer las cosas como Dios manda, bien hechas”.

Instagram

Arias recalcó que en el gremio empresarial “apostamos por ellos, porque el país que queremos se construye con trabajo y oportunidades para toda nuestra gente y eso incluye a todos los pela’os. Feliz mes de la patria, que viva nuestra juventud y por su puesto ¡viva Panamá!”.

Tags:
Fiestas Patrias
|
Cámara de Comercio
|
Día del niño
|
Panamá
|