Caja de Ahorros suspende acceso a casa matriz por variaciones eléctricas

La Caja de Ahorros informó que el acceso a las instalaciones de casa matriz y sus oficinas administrativas, se encuentra temporalmente suspendido por revisiones preventivas, tras variaciones en el flujo eléctrico.

Según el banco, las instancias técnicas correspondientes se encuentran trabajando para restablecer nuestra operativa y asegurar las condiciones adecuadas de seguridad para su apertura.

Explicaron que las demás sucursales y oficinas administrativas del banco continúan operando con normalidad a nivel nacional.

Los clientes podrán realizar sus transacciones a través de los canales digitales: Banca en Línea, Banca Móvil, A.N.D.R.E.A. (WhatsApp 6949-0076) y la Línea de Atención 800-2252.

La Caja de Ahorros reiteró su compromiso de velar por la seguridad de sus colaboradores y clientes, así como de mantener la continuidad de sus servicios con los más altos estándares de responsabilidad institucional.