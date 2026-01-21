Caja de Ahorros dará créditos a los trabajadores del MINSA

La Caja de Ahorros anunció ayer que más de 1,600 trabajadores del Ministerio de Salud (MINSA) podrán acceder a financiamiento a través de créditos que otorgará la entidad bancaria.

El gerente general de la Caja de Ahorros, Andrés Farrugia, explicó que los funcionarios podrán acceder a todo el portafolio de productos financieros, incluyendo préstamos personales, hipotecarios y de autos, ya que anteriormente estaban bajo la figura de temporales o interinos en el sistema.

Farrugia detalló que el otorgamiento de los préstamos se realizará conforme al cumplimiento de los requisitos establecidos. Aseguró que “tendrán los mismos requisitos que el resto de las personas que presentan solicitudes. Ahora estamos reconociendo efectivamente ese período en el que anualmente se renueva su contratación, otorgándoles la estabilidad necesaria para que puedan acceder a las facilidades del banco”.

El banquero afirmó que, “el tiempo que van a tener estos trabajadores para poder aplicar es a partir de un año”, y que el desembolso se realizará con base en “los criterios usuales de nivel de endeudamiento y capacidad”, mientras que “los montos van en función del salario que tiene cada uno”.

En un comunicado, el banco reveló que entre los requisitos se incluirán ingresos mínimos que pueden variar según la región Panamá Metro o el interior del país y el tipo de crédito, estabilidad laboral con al menos un (1) mes de servicio en el empleo, un nivel máximo de endeudamiento del 55%, con o sin hipoteca, y una capacidad de pago del 35%, evaluada con base en los ingresos comprobados.

Por su parte, el Ministro de Salud (MINSA), Fernando Boyd Galindo, comentó que “este acuerdo mejora la calidad de vida de nuestros funcionarios, reconociendo su compromiso con Panamá y brindándoles herramientas financieras acordes a su realidad laboral”.

Boyd Galindo, agregó que con esta iniciativa “los trabajadores del MINSA que antes debían esperar cada año la renovación de sus contratos ahora podrán acceder a financiamiento, ya sea para la compra de un vehículo, una hipoteca o préstamos destinados a la educación de sus hijos, lo que representa un impacto significativo”.