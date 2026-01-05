Caída de la producción industrial en EEUU a su nivel más bajo del año (Encuesta)

La actividad manufacturera de Estados Unidos se contrajo por décimo mes consecutivo en diciembre, según una encuesta publicada el lunes, signo de una caída de la confianza por la incertidumbre de los aranceles.

El índice manufacturero del Instituto de Gestión de Suministros (ISM) cayó hasta 47,9 desde el 48,2 registrado en noviembre, el más bajo de 2025 a pesar de las modestas mejoras en el empleo.

Los encuestados dijeron que los inventarios de los clientes son “demasiado bajos”, lo que suele ser una señal positiva para la producción futura, según afirmó la presidenta de la encuesta del ISM, Susan Spence.

El comunicado de prensa del instituto también advierte del pesimismo reinante en el sector manufacturero.

Solo dos sectores productivos informaron de un crecimiento, mientras que 15 registraron una contracción.

“La situación está más tranquila en lo que respecta a los aranceles, pero los precios de todos los productos siguen siendo más altos”, afirmó una empresa de productos informáticos y electrónicos.