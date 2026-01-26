CAF: 450 empresarios de más de 20 países en la Rueda de negocios

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) informó que 450 empresarios de más de 20 países, participarán de la Rueda de Negocios América Latina y el Caribe: Conexión al Mercado Global que se realizará los días 29 y 30 de enero, dentro del Foro Económico Internacional 2026.

Explicaron que el evento contará con la participación de 300 empresas exportadoras de la región y 150 compradores internacionales, provenientes de países como Estados Unidos, Alemania, Canadá, España, Italia, Japón, Corea del Sur, India, Brasil, México, Colombia, Argentina, Perú, Ecuador, Panamá, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, Jamaica, Paraguay, Bolivia, entre otros.

El banco detalló que “durante dos días se desarrollarán cerca de 4.000 citas de negocios, con reuniones uno a uno previamente programadas, orientadas a generar nuevas oportunidades comerciales y fortalecer los encadenamientos productivos regionales”.

Indicaron que “la Rueda de Negocios se realizará en el Centro de Convenciones de Panamá y busca facilitar el acceso a mercados, reducir costos logísticos y ampliar redes empresariales en sectores como agroalimentos, manufacturas, textiles, químicos, ciencias de la vida y soluciones digitales”.

La dinámica del evento permitirá a los exportadores concentrar, en un solo lugar, reuniones con compradores internacionales de múltiples mercados, reduciendo costos logísticos y tiempos de desplazamiento, al tiempo que amplían su red de contactos y sus posibilidades de cerrar negocios