Bomberos inspeccionaros conexiones eléctricas de arredatarios en Merca Panamá

A la solicitud de la administración de Merca Panamá, en Ciudad de Panamá personal del Benemérito Cuerpo de Bomberos evaluó el estado de las conexiones eléctricas de los primeros 45 locales en la Nave Dolega.

Este procedimiento responde al interés de adquirir la Certificación Eléctrica de los 248 módulos para iniciar el programa de descentralización eléctrica, como un primer paso hacia el compromiso con la seguridad del suministro eléctrico brindado a los arrendatarios.

Los bomberos también exoneraron 25,000 dólares en concepto de inspección eléctrica a los arrendatarios. “La implementación de los medidores individuales permitirá un control más transparente y eficiente del consumo energético, al igual que se estima un ahorro anual a la institución a nivel nacional de aproximadamente 3 millones de dólares, recurso que puede estar destinados a diferentes mejoras en los Mercados Regionales y los Centros de Manejo Post Cosecha, de la Cadena de Frío S.A.”, indicó el gerente de Merca José Pablo Ramos.

Luis Jiménez, cabo primero los Bomberos, señaló que se procedió a verificar los cuartos eléctricos, los rótulos, la ruta de evacuación y que las conexiones estén en óptimas para evitar problemas internos y externos.