$!Mercosur: Puerta abierta a inversión y nuevos mercados

El Acuerdo de Complementación Económica que ratifica la incorporación de Panamá como Estado Asociado al Mercosur (MERCOSUR) es bien recibido por economistas y empresarios, quienes hablan de las oportunidades para la producción nacional en el mercado sudamericano y la atracción de nuevas inversiones. Mientras que los productores esperan que las futuras negociaciones se realicen de forma transparente y en beneficio de la economía local.El documento, que fue aprobado por unanimidad en la Asamblea y sancionado por el presidente José Raúl Mulino, establece un marco jurídico que permite ofrecer seguridad y transparencia a los agentes económicos, así como el marco normativo para promover e impulsar las inversiones recíprocas.En su artículo 3 se informa de acciones tendientes a incrementar los intercambios comerciales de bienes y servicios mediante la promoción de reuniones empresariales y otras actividades complementarias que amplíen las relaciones de comercio e inversión entre los sectores privados; el fomento y apoyo a las actividades de promoción comercial, tales como seminarios, misiones comerciales, simposios, ferias y exposiciones comerciales e industriales, el desarrollo de actividades de facilitación del comercio y de mejora de la infraestructura logística regional, y el intercambio de información en materia de políticas comerciales y la promoción de transferencia de conocimiento e innovación.El acuerdo también establece la adhesión de Panamá, como miembros de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y aclara que tendrá vigencia hasta que sea sustituido por un Acuerdo de Libre Comercio entre el MERCOSUR y la República de Panamá.