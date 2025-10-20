$!Mercosur: Puerta abierta a inversión y nuevos mercados

Los economistas aclaran que este no es un Tratado de Libre Comercio, y no es vinculante en aranceles

El Acuerdo de Complementación Económica que ratifica la incorporación de Panamá como Estado Asociado al Mercosur (MERCOSUR) es bien recibido por economistas y empresarios, quienes hablan de las oportunidades para la producción nacional en el mercado sudamericano y la atracción de nuevas inversiones. Mientras que los productores esperan que las futuras negociaciones se realicen de forma transparente y en beneficio de la economía local. El documento, que fue aprobado por unanimidad en la Asamblea y sancionado por el presidente José Raúl Mulino, establece un marco jurídico que permite ofrecer seguridad y transparencia a los agentes económicos, así como el marco normativo para promover e impulsar las inversiones recíprocas. En su artículo 3 se informa de acciones tendientes a incrementar los intercambios comerciales de bienes y servicios mediante la promoción de reuniones empresariales y otras actividades complementarias que amplíen las relaciones de comercio e inversión entre los sectores privados; el fomento y apoyo a las actividades de promoción comercial, tales como seminarios, misiones comerciales, simposios, ferias y exposiciones comerciales e industriales, el desarrollo de actividades de facilitación del comercio y de mejora de la infraestructura logística regional, y el intercambio de información en materia de políticas comerciales y la promoción de transferencia de conocimiento e innovación. El acuerdo también establece la adhesión de Panamá, como miembros de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y aclara que tendrá vigencia hasta que sea sustituido por un Acuerdo de Libre Comercio entre el MERCOSUR y la República de Panamá.





















En diciembre de 2024, el presidente Mulino, durante la Cumbre de jefes de Estado del Mercosur, firmó los acuerdos.

Panamá es el primer país fuera de Sudamérica en adquirir la condición de Estado Asociado del Mercosur.

Tras la firma del documento, la expectativa se enmarca en las futuras negociaciones que se realicen con los Estados firmantes, debido a que en el artículo 2 se establece el desarrollo de negociaciones periódicas para ampliar y profundizar, progresivamente, cualquiera de los Acuerdos referidos entre Panamá, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, ha resaltado las oportunidades para inversiones que aprovechen la capacidad logística, los regímenes de empresas multinacionales y la plataforma multimodal panameña. “Esto va a traer inversión a Panamá y va a permitir que recibamos de parte de ellos mucho apoyo en el área agrícola. Además, abrirá un mercado de más de 300 millones de personas a nuestros productores, a nuestros industriales. Eso ha quedado claro en la gira nacional que desarrollamos para explicar el acuerdo y que los vamos a cuidar”, sostuvo Moltó. En tanto, el titular del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, reafirmó la protección al sector agropecuario con productos sensitivos, asegurando que Brasil y Argentina, con tecnología agrícola más avanzada, se han puesto a disposición para apoyar a Panamá y elevar la capacidad de producción. Para ello, en noviembre, se recibirá la visita de una delegación de expertos para homologar necesidades en esta materia y aclaró que la intención de las naciones del Mercosur “no es inundar el mercado con sus productos”, sino emplear la plataforma logística panameña para llegar a otros mercados de la región. Para Luis Olmedo Sánchez, expresidente de la Asociación de la Comunidad de Productores de Tierras Altas, Panamá no puede estar aislado, pero se debe dar prioridad a la producción local y colocar los productos en los mejores mercados. “Este acuerdo no es más que la búsqueda de una salida estratégica a la actual situación de mercado global y la geopolítica. Si es bueno o perjudicial, dependerá de las autoridades y que se apliquen las normas en rubros sensitivos como: leche, cebolla, carnes, ave, etc.” El economista Augusto García explica que para evitar afectar la industria manufacturera y agrícola se requiere “afinar el lápiz” en las negociaciones de los Tratados de Libre Comercio con cada país asociado.

Dentro de este bloque comercial también participan como Estados Asociados: Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Guyana y Surinam

Este bloque comercial representa la quinta economía más grande del mundo con más de 300 habitantes

Origen del Mercado Común del Sur (MERCOSUR)

ml | Actualmente, el Mercosur está integrado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela, y está en proceso de adhesión Bolivia. Se formó en 1991 con el “Tratado de Asunción”, firmado en un principio por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Su estructura está compuesta por el Consejo del Mercado Común (CMC), órgano superior del bloque; el Grupo Mercado Común (GMC), compuesto por Ministerios de Relaciones Exteriores y representantes de los Bancos Centrales de los Estados miembros; la Comisión de Comercio (CCM), que fija los aranceles, y otros órganos del Mercosur, como el Alto Representante General del Mercosur (ARGM), el Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM), el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur (IPPDH) y el Parlamento del Mercosur (PARLASUR), entre otros.

Situación de los estados asociados

Panamá es el único país fuera de Sudamérica aceptado como asociado. En la lista de estados que están autorizados a participar en las reuniones del MERCOSUR que traten temas de interés común, se encuentran Chile, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. Mientras que, con Guyana y Surinam, como asociados, se mantienen en integración económica. Una nación asociada al MERCOSUR es miembro de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). No tiene los mismos derechos y deberes que un Estado Parte. Los asociados pueden tener acuerdos de libre comercio y pueden participar en ciertas negociaciones, pero no gozan de libre circulación de personas ni de la adopción de un arancel externo común, que son prerrogativas exclusivas de los Estados Miembros.

