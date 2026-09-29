BDA recupera B/.22.8 millones en préstamos entre enero y agosto de 2026

El Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA) registró la recuperación de préstamos por un monto de B/.22.8 millones entre enero y agosto de este año, cifra determinante para la estabilización de sus finanzas en medio del proceso de transición hacia el Instituto de Fomento Agropecuario (IFA), informó la institución. Del total cobrado, B/.20.4 millones corresponden a capital y B/.2.3 millones a intereses, resultado del fortalecimiento del equipo institucional de cobro y del cuerpo de jueces ejecutores. A modo de contexto, en 2025 la entidad alcanzó una recuperación total de B/.40.9 millones, de los cuales B/.37.4 millones correspondieron a capital y B/.3.5 millones a intereses.

La gestión de cobro coactivo también evidencia avances significativos: al 15 de julio de 2026, la institución recuperó B/.1.4 millones a través de los jueces ejecutores, en consonancia con los lineamientos del presidente José Raúl Mulino de priorizar el financiamiento hacia micro y pequeños productores. En la distribución por provincias, Coclé lideró la recaudación en este período con B/.4.5 millones, seguida de Chiriquí con B/.4.4 millones, mientras que Veraguas y Los Santos aportaron B/.3.0 millones cada una.

Para el ejercicio fiscal 2027, la institución prevé un presupuesto de B/.68.2 millones, de los cuales B/.45.5 millones se destinarán a líneas de crédito e inversiones para micro y pequeños productores, y B/.22.4 millones a gastos de funcionamiento, iniciativa que prevé beneficiar a 2,940 productores en todo el país.