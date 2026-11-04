Banco regional francés afirma que ciberataque provocó “operaciones fraudulentas”

El banco regional francés Crédit Mutuel Arkéa declaró este miércoles que un ataque informático del que fue víctima permitió realizar “operaciones fraudulentas”, aunque no confirmó el monto de 133 millones de dólares avanzado por el diario Le Télégramme.

El banco, la rama del gigante francés de servicios financieros Crédit Mutuel en la región de Bretaña y otros lugares del oeste de Francia, afirmó que el ataque estaba ahora “bajo control” y que no habría “consecuencias financieras” para sus clientes.

Arkéa decidió suspender “temporalmente ciertas transacciones” para evitar “nuevos movimientos fraudulentos”, pero aseguró que “la reanudación de estas operaciones tendrá lugar rápidamente, en condiciones de seguridad óptimas”.

Según el diario bretón Le Télégramme, el fraude fue hecho público por ZachXBT, investigador independiente especializado en el rastreo de fondos en las cadenas de bloques (“blockchain”).

Según el periodista especializado Grégory Raymond, cuyo mensaje en X es citado por el rotativo, ‘hackers’ habrían retirado las sumas robadas y las habrían transferido a múltiples cuentas abiertas en plataformas de intercambio de criptomonedas.

Arkéa no ha detallado el método utilizado por los piratas.

Este ataque se produce menos de una semana después del pirateo del gigante de las criptomonedas Binance, que estima en 6.300 millones de dólares el volumen de los activos afectados por el ciberataque del que fue víctima.

Francia figura entre los países más atacados por piratas informáticos, debido al atractivo de sus datos pero también a ciertas debilidades en sus defensas, según varios informes y expertos.

Las informaciones robadas se revenden a menudo en el mercado negro de datos y se utilizan para estafas.