$!BAC fortalece estructura institucional en Panamá

La decisión de establecer la casa matriz de BAC en Panamá, “responde a una estrategia de gobernanza corporativa para centralizar decisiones estratégicas y fortalecer la estructura institucional del Grupo”, así lo confirmó Rodolfo Tabash, presidente y CEO del banco.

Tabash explicó que “la formalización de la casa matriz, implica el traslado del presidente y CEO de BAC y 4 de sus altos ejecutivos”. Añadió que, “durante los últimos años BAC se ha convertido en el Grupo Financiero más grande e importante de la región Centroamericana en activos, pasivos y cartera de crédito y por esta razón, se requiere la presencia de algunos líderes en la casa matriz para garantizar la coordinación estratégica del Grupo”. El CEO detalló que “no hay cambios en los servicios ni en las operaciones bancarias en los países”.

Hasta septiembre de este año, el banco tenía un total de activos de $41 mil millones y una cartera bruta de $28 mil millones. Mantiene 21.000 colaboradores y más de 6 millones de clientes.