Avanza plan piloto del MIDA para mejorar los sistemas productivos de especies menores

Con el programa de “mejoramiento de los sistemas productivos de especies menores” para el área de occidental del país, técnicos y especialistas del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), están por definir el perfil de los productores que serán seleccionados en busca de elevar la productividad, sostenibilidad y competitividad del sector pecuario panameño.

El coordinador de ganadería en Chiriquí, Ángelo Miranda, informó que este programa forma parte de los proyectos de ganadería impulsados para el año 2026, orientados al fortalecimiento de las especies menores (caprinos, porcinos, ovinos, avícola y apícola), y el mismo responde de manera efectiva a las necesidades reales de los productores a nivel nacional, mediante un trabajo articulado entre la Dirección Nacional de Ganadería, como ente normativo, y las direcciones regionales, como ejecutoras, a través de la Coordinación de Ganadería y en conjunto con su equipo técnico y administrativo.

Este programa tiene cobertura en toda la provincia de Chiriquí y se encuentra organizado en dos grupos para una mejor atención: el grupo occidental, que abarca los distritos y áreas de influencia de Alanje, Boquerón, Bugaba, Volcán, San Andrés, Río Sereno y Progreso; y el grupo oriental, que comprende David, Dolega, Boquete, Gualaca, San Lorenzo, San Félix y Tolé.

Esta estructura permite una planificación más eficiente y una atención oportuna a los productores en cada zona, cumpliéndose así lo establecido, donde el productor recibe seguimiento técnico en cuatro componentes que cubre el programa, extensión, manejo integral, empresarial y ambiental.

* FUENTE: www.mida.gob.pa