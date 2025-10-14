Avanza a segundo debate el proyecto de ley para reformar Ley del IMA

Este martes 14 de octubre, fue aprobado en primer debate el Proyecto de Ley 376, por el cual se modifica la Ley 70 de 1975, que crea el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) y se determinan sus funciones, en la Comisión de Asuntos Agropecuarios, de la Asamblea Nacional.

Carlos Saldaña, diputado de la bancada Vamos y proponente de la iniciativa, explicó que el proyecto es de suma urgencia para el sector agropecuario y los consumidores, entendiendo que el IMA opera con un marco jurídico desfasado y con vacíos que desvirtúan su verdadero propósito: “la comercialización de la producción agrícola panameña”.

Precisó que entre las modificaciones efectuadas está la que determina que, en caso de desabastecimiento de productos de carácter sensitivo, será obligatorio contar con la recomendación favorable de las cadenas agroalimentarias, según el rubro, y con la posterior aprobación del Consejo de Gabinete para poder importar la cantidad específica que requiera el IMA.

Asimismo, se establecen requisitos para la designación, nombramiento y ratificación del director del IMA. El proyecto del diputado Saldaña también establece que el director general deberá promover la comercialización de la producción nacional, desarrollar programas para mejorar la competitividad y el acceso a mercados, incluir y fortalecer la agricultura familiar, y brindar exclusivamente asistencia técnica en las importaciones para demostrar el desabastecimiento de la producción agropecuaria nacional.