Aurelio Barría: El empleo sigue entre los retos más urgentes de Panamá

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Aurelio Barría, afirmó que Panamá registra una tasa de desempleo de 10.4% y cerca de 785 mil personas en la informalidad, lo que refleja la magnitud del desafío laboral que enfrenta el país.

Barría señaló que el empleo continúa siendo uno de los temas más urgentes, debido a su impacto en la economía y en la estabilidad de las familias panameñas.

Asimismo, destacó que la generación de empleo depende directamente del dinamismo de sectores productivos como la construcción, el Canal, la minería, el turismo y el comercio. En ese sentido, subrayó que no hay empleo sostenible sin empresas que inviertan, operen y se expandan.

El dirigente empresarial también advirtió que jóvenes y mujeres enfrentan mayores barreras para acceder al empleo formal, principalmente por falta de experiencia y brechas estructurales que limitan su inserción laboral.

Ante este escenario, resaltó la importancia de la Ley de Pasantías, al considerar que conecta la formación académica con la experiencia laboral real y puede convertirse en una puerta de entrada al mercado de trabajo. No obstante, indicó que su éxito dependerá de una ejecución efectiva, del compromiso empresarial y de la coordinación con el Ministerio de Trabajo.

Finalmente, Barría sostuvo que Panamá cuenta con las bases para superar este reto laboral mediante el fortalecimiento de los sectores productivos, el impulso a la inversión y la creación de mecanismos efectivos que conviertan el crecimiento económico en oportunidades concretas de empleo formal.