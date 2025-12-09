Artesanías y cuadros de madera, un emprendimiento con arte y creatividad

Coromoto Puertas, es una emprendedora de 45 años, cuyo gusto por el arte gráfico y la falta de oportunidades laborales, la impulsaron a establecer el negocio Regala Arte, donde elabora junto a su esposo, Jordan Palacio, artesanías y cuadros de madera que reflejan su talento y dedicación.

De acuerdo con Puertas, en su emprendimiento producen diferentes tipos de artesanías como “lámparas, adornos de faroles, pesebres, cajas de vino y ornamentos para el hogar”. Explicó que, utilizan una máquina especializada “que permite cortar madera y crear las formas base, las cuales posteriormente decoramos de manera manual con técnicas de pintura acrílica”.

La emprendedora comentó que, inicio en el 2023. “No teníamos ingresos y surgió la idea de fabricar juguetes de madera. Decidimos invertir en una máquina especial para cortar la madera, la programamos en la computadora con programas como AutoCAD y empezamos a diseñar algunos juguetes”, afirmó.

Puertas destacó que cada pieza es elaborada manualmente y con un enfoque de originalidad. Expresó que “siempre tratamos de que no sea algo estándar ni de producción masiva, como las producciones chinas”.

El precio de las artesanías varía según el tipo de pieza y pueden alcanzar un valor que va desde los B/. 4.00 hasta los B/. 25.00. Se pueden conseguirse en la cuenta de Instagram @regalo_artepty.