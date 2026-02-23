Arreglos florales de velas de soya, un emprendimiento con esencia natural

Marlin Zambrano, es una emprendedora de 34 años, cuyo gusto por las flores y las velas aromáticas la motivaron a crear el negocio My Candles, un espacio donde elabora arreglos florales de velas de soya natural.

Zambrano indicó que el proyecto inició en el 2022 como un hobby, mientras estaba embarazada de su primera hija. “Siempre me han gustado las velas, así que decidí tomar un curso sin imaginar que descubriría una verdadera pasión al crear flores en cera, y a los meses decidí convertirlo en su emprendimiento”, dijo.

La emprendedora comentó que las velas en forma de arreglos florales son el corazón de su marca. Señaló que “cada flor se elabora a mano con cera de soya, un material natural, ecológico y no tóxico, que ofrece múltiples beneficios: combustión más limpia, menos hollín, es biodegradable y permite una mejor difusión del aroma, convirtiéndolas en una opción más amigable con el medio ambiente”.

Entre los modelos de arreglos que realiza Zambrano están las peonías grandes, las rosas pequeñas y las margaritas en diferentes combinaciones de colores. Además, reveló que para su elaboración utiliza “soya de alto punto de fusión, fragancias especiales para velas, pigmentos de alta calidad, pabilos, moldes y herramientas como termómetro para controlar la temperatura durante el proceso”.

Zambrano detalló que el precio de sus productos va desde los B/.8.00 hasta los B/.50.00, dependiendo del diseño, la cantidad de flores y los detalles decorativos. Estos se pueden adquirir a través de su cuenta de Instagram @mycandlesbymar.