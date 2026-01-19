Economía

Arreglos florales de alambre de felpa, emprendimiento lleno de creatividad

La emprendedora Sofía Gómez, indicó que su negocio ofrece arreglos duraderos y personalizados, pensados como una alternativa original a las flores tradicionales, lo que las convierte en un regalo único y muy poco común en el país”

Cortesía | Un ramo de girasoles realizo con limpiapipas.
Cortesía | Un ramo de flores.
Cortesía | Flores de limpiapipas creadas por la emprendedora.
Cortesía | Sofia Gómez.
Amalia Quintero
19 de enero de 2026

Sofia Gómez, es una joven panameña que, motivada por el deseo de generar ingresos para pagar sus estudios universitarios y su gusto por las flores, las cuales considera una forma de expresar sus emociones, la impulsaron a llevar adelante un emprendimiento y especializarse en la elaboración de arreglos de flores hechos con limpiapipas.

La emprendedora explicó que, "todo comenzó en 2025, siempre le regalaba flores a mi mamá en su cumpleaños y buscaba algo diferente. Al encontrar una rosa hecha con limpiapipas en internet, decidí intentarlo. Luego me di cuenta de que no era una técnica común en Panamá, lo que me motivó a convertirla en un emprendimiento". Además, “como recién graduada de la escuela ya punto de iniciar la universidad, quise empezar a generar mis propios ingresos”.

Gómez comentó que sus arreglos florales son elaborados completamente a mano. “Cada limpiapipa se dobla y se entrelaza cuidadosamente para formar los pétalos; este proceso se repite varias veces hasta completar cada flor. Luego, las piezas se ensamblan con goma caliente y se agregan detalles como cinta floral para lograr un acabado más realista y delicado”.

Los limpiapipas son alambres flexibles recubiertos de felpa suave, fáciles de doblar y torcer.

Entre los diseños más solicitados se encuentran los girasoles y los tulipanes.

Gómez detalló que el precio de sus productos varía según el diseño. Van desde los B/.3.00 hasta los B/.48.00. Estos se pueden adquirir a través de su cuenta de Instagram @whimsybouquet.

