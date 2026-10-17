ARAP Los Santos y Herrera, reabrirán sus oficinas el 19 de octubre

Tras terremoto del pasado viernes 9 de octubre, las sedes Regionales de Los Santos y Herrera de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), abrirán al público el próximo lunes 19 de octubre, luego que personal idóneo inspeccionara y certificara que ambas estructuras están en buen estado.

Según un comunicado de la entidad, estas oficinas trabajarán de “manera normal”, en horario regular de 8:00 a.m a 4:00 p.m, luego de permanecer cerradas, a raíz del sismo del pasado 9 de octubre y que afectó principalmente provincias centrales.

Esta decisión se toma luego de recibir certificación de inspección de personal idóneo, que declaró en buen estado ambas estructuras y que confirmaron que son seguras y no representan riesgo, ni peligro para lo usuarios, ni colaboradores de la ARAP, indicó la institución.