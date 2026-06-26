ARAP anuncia veda del dorado a partir de este 1 de julio por dos meses

El período de veda para el recurso pesquero dorado (Coryphaena hippurus) en las aguas jurisdiccionales de la República de Panamá iniciará este 1 de julio de 2026 y se extenderá hasta el 31 de agosto, por un término de 60 días, informó la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP).

“Durante este período se prohíbe la pesca comercial para los buques de pequeña, mediana y gran escala dedicados a la captura de esta especie. De igual forma, queda prohibida la posesión, transporte, comercialización, procesamiento, importación y exportación del recurso dorado. La ARAP ha diseñado los Certificados de Inspección Ocular (CIO) y los salvoconductos de transporte para permitir la comercialización y exportación del producto capturado o procesado previamente; estos documentos estarán disponibles en todas las oficinas de la institución a nivel nacional”, detalló la entidad.

Con esta medida de restricción del conocido mahi-mahi, se busca permitir a los individuos juveniles una fase de crecimiento antes de ser incorporados a la pesquería comercial. Además, la veda garantizaría que la biomasa alcance niveles óptimos para el pico reproductivo detectado en esta especie durante el mes de agosto.

La resolución que establece la veda sostiene que, mediante una investigación científica realizada durante más de 16 meses, se logró identificar una ventana biológica continua de importancia para el recurso dorado. En esta, julio representa un periodo relevante para la protección del reclutamiento y crecimiento de los individuos, mientras que de agosto a diciembre se registra una elevada proporción de hembras en estados avanzados de madurez gonadal; por lo tanto, la protección conjunta de ambos meses contribuye a reducir temporalmente la presión pesquera.