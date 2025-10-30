Aprueban proyecto de ley para la acuñación de monedas

El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el Proyecto de Ley No. 295, que adiciona un artículo transitorio al Código Fiscal para autorizar la acuñación de monedas conmemorativas destinadas a respaldar los programas de la Asociación Pro Obras de Beneficencia (APROB), en presencia del director General de Tesorería del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) Vladimir Sáenz.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que estas monedas rendirán homenaje al Palacio de las Garzas y al Despacho de la Primera Dama, reconociendo tanto su valor histórico como el impacto social de la labor que desarrolla la Primera Dama en beneficio de las comunidades más vulnerables del país.

Explicaron que el proyecto contempla la emisión de monedas con denominaciones de B/.1.00, B/.20.00 y B/.50.00, todas con curso legal. Los ingresos generados por su venta serán destinados íntegramente a financiar programas y obras sociales impulsadas por APROB.

Asimismo, los recursos provenientes de las regalías obtenidas de esta iniciativa serán canalizados directamente hacia los proyectos de la Asociación, con una vigencia comprendida entre los años 2025 y 2029.