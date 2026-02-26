APM Terminals Panamá reporta avances en la estabilización operativa del Puerto de Balboa

APM Terminals Panamá informó que el proceso de estabilización de las operaciones en el Puerto de Balboa avanza con varias tareas ejecutándose de forma paralela para garantizar la continuidad del servicio. Según la empresa, estas acciones buscan asegurar que las actividades portuarias continúen “con el menor impacto posible para los usuarios y la cadena logística”.

En un comunicado, la compañía detalló que se completó “el 100% de las capacitaciones a los colaboradores en el nuevo sistema operativo de la terminal”, lo que permitirá una transición fluida en la gestión de datos y carga.

Asimismo, indicó que al cierre de la jornada se realizó “la sustitución patronal del 82% de los colaboradores”.

En cuanto a la operación portuaria, APM Terminals destacó que “se mantiene activo el servicio de carga general”, incluyendo la atención al primer buque de granel seco con importación de arroz y la entrega de vehículos a sus propietarios.

También se realizaron pruebas en puerta con carga de importación destinada al mercado local y se prevé que mañana se atienda el primer buque portacontenedores, tras los 500 movimientos exitosos registrados esta semana.

La empresa añadió que hoy se efectuó el despacho de tres trenes adicionales, continúa la recepción de contenedores de exportación y vacíos en horario habitual y se mantiene el monitoreo a los contenedores refrigerados con mercancía perecedera.

Finalmente, APM Terminals informó que, bajo supervisión de la Autoridad Marítima de Panamá, se concluyó el inventario de todos los activos en la terminal, lo que permitirá activar la fase de diseño e implementación del plan de mantenimiento de equipos e infraestructura.