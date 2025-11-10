APEDE: relanzamiento del sello “Hecho en Panamá” fortalecerá la competitividad nacional

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) destacó que el relanzamiento del sello “Hecho en Panamá” representa una oportunidad estratégica para reposicionar al país como un hub de producción y valor agregado, capaz de competir con identidad, sostenibilidad e innovación en los mercados internacionales.

La asociación señaló en un comunicado que celebra este paso trascendental impulsado por el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), al considerar que trasciende lo simbólico y se proyecta como una herramienta de desarrollo productivo que puede transformar la forma en que Panamá produce, exporta e integra sus cadenas de valor con el mundo.

De acuerdo con APEDE, Panamá posee ventajas inigualables, una posición geográfica estratégica, infraestructura logística de clase mundial, acceso a 23 acuerdos comerciales con distintos países y un capital humano creativo y diverso. No obstante, subraya que el verdadero valor surge cuando esas ventajas se traducen en productos transformados, con identidad y sello propio, capaces de competir en mercados exigentes y generar empleo de calidad.

Según datos oficiales del MICI, las exportaciones panameñas no mineras registraron entre enero y septiembre de 2025 un crecimiento sostenido, con un valor acumulado de 754.9 millones de dólares, lo que representa un aumento del 4.7% en comparación con el mismo período del año anterior, a pesar de la caída en las exportaciones de banano.

Sin embargo, la APEDE advirtió que estos resultados, aunque positivos, aún no son suficientes. En ese sentido, señaló que la verdadera oportunidad del sello de origen “Hecho en Panamá” radica en su capacidad para potenciar la inserción del país en nuevos acuerdos comerciales y fortalecer los procesos de integración regional, especialmente a través de los vínculos con el MERCOSUR.

Este mecanismo, explicó la asociación, abre la posibilidad de que las naciones suramericanas exporten desde Panamá bienes con valor agregado, utilizando el sello de origen nacional hacia los mercados con los cuales el país mantiene tratados de libre comercio, lo que fortalece la posición de Panamá como plataforma estratégica del comercio internacional.

La APEDE considera que “Hecho en Panamá” puede convertirse en un punto de inflexión. El nuevo sello no solo certificará el origen de los productos, sino que los convertirá en un símbolo de confianza, calidad y propósito nacional. Además, un sello de origen sólido puede mejorar la trazabilidad, diferenciar los productos panameños y abrir mercados internacionales mediante certificaciones de calidad y sostenibilidad, factores hoy decisivos en la elección de los consumidores y compradores globales.

Impulsar esta iniciativa, destacó el gremio, significa fortalecer los sectores que sostienen el dinamismo exportador y darles un rostro unificado que transmita confianza y excelencia. Cada etiqueta con el sello reflejará la historia de miles de productores, emprendedores y cooperativas que, con su esfuerzo diario, mantienen viva la estructura productiva del país.

Asimismo, la APEDE subrayó que una estrategia articulada entre el sector público y privado permitiría elevar los estándares de producción, incorporar tecnología, innovación y sostenibilidad, y proyectar una imagen-país moderna y confiable. Del mismo modo, recordó que otras naciones han logrado que sus sellos de origen alcancen prestigio global, por lo que Panamá tiene la oportunidad de construir su propio distintivo de competitividad.

El gremio sostuvo que el verdadero desafío, va más allá de la promoción y se trata de convertir esta iniciativa en una política de Estado, sostenida en el tiempo, que integre a los sectores productivo, logístico y académico, y que promueva una visión de país basada en el valor agregado, la innovación y la sostenibilidad.

Finalmente, la APEDE reafirmó su compromiso con la construcción de una economía más productiva, diversificada y sostenible. Apostar por lo “Hecho en Panamá”, concluyó, es apostar por el talento nacional, el emprendimiento con propósito y una visión de país que transforma su identidad en una ventaja competitiva global.