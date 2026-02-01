APEDE: El Foro Económico Internacional generó una derrama económica directa de entre $10 y $12 millones

Desde la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) “estimamos que el foro generó una derrama económica directa de entre $10 y $12 millones, dinamizando sectores como hotelería, transporte, logística, gastronomía y servicios técnicos, además de fortalecer la visibilidad internacional del país como plataforma regional confiable”, dijo Giulia De Sanctis, presidenta del gremio.

En un comunicado de la APEDE, agregaron que “la región latinoamericana es una de las menos integradas del mundo. A pesar de representar alrededor del 8% del PIB global, el comercio entre los países de América Latina y el Caribe no supera el 17% del total. Esta fragmentación limita la productividad, encarece los costos y reduce la capacidad de atraer inversión. Avanzar hacia una mayor integración permitiría ampliar mercados, mejorar la competitividad y generar un crecimiento adicional sostenido para la región”.

En ese contexto, mencionaron que “la realización en Panamá del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe 2026, organizado por CAF, tuvo un significado que va más allá del evento en sí. Fue una señal clara de que la integración regional y la multilateralidad se ha convertido en una prioridad estratégica y de que Panamá ocupa un lugar natural como punto de encuentro y articulación en ese proceso”.

El foro reunió a siete jefes de Estado en funciones, un presidente electo, ministros y más de 2,500 líderes empresariales. Solo en la jornada inaugural participaron más de 4,000 personas, una muestra de la magnitud del encuentro y de la capacidad del país para albergar espacios de diálogo de alto nivel. Independientemente de la convocatoria, la reunión presencial de siete presidentes fuera del marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas refleja confianza y diplomacia efectiva.

El mensaje fue claro: en un entorno global fragmentado, actuar de forma aislada limita oportunidades; actuar como bloque amplía mercados, reduce costos y fortalece la capacidad de negociación, convirtiendo ventajas estructurales —posición geográfica, recursos naturales, capacidad logística y talento humano— en crecimiento y empleo formal.

Panamá tiene un rol particular en esta ecuación. Su ubicación estratégica, el Canal y su plataforma logística la convierten en un nodo natural de conexión regional, pero su valor hoy va más allá de lo geográfico: es un país que facilita acuerdos y ofrece un entorno institucional confiable. En un escenario de mayor integración, ese rol se potencia como hub regional de logística y servicios.

Desde APEDE valoramos que este foro haya reafirmado principios que promovemos de manera consistente: cooperación entre países, trabajo conjunto entre el sector público y privado, libre empresa y reglas claras que generen confianza. La experiencia regional demuestra que la integración no depende de firmar más acuerdos, sino de reducir costos logísticos y regulatorios, agilizar trámites, fortalecer la seguridad jurídica y apostar por infraestructura y talento.

Es justo reconocer el papel de CAF como articulador de este encuentro. En un momento de fortaleza institucional y con una agenda ambiciosa de financiamiento para el desarrollo regional, la decisión de elegir a Panamá como sede validó la solvencia institucional del país y su capacidad para liderar conversaciones estratégicas sobre el futuro económico de la región.

Este encuentro deja una conclusión clara: pensar y actuar como bloque multiplica oportunidades. Panamá tiene los atributos para ser un actor central en ese proceso, pero ello exige visión de largo plazo, coherencia institucional y una agenda sostenida de competitividad. Desde APEDE reiteramos nuestro compromiso con una integración que se traduzca en resultados concretos, cooperación efectiva y prosperidad compartida. Ese es el camino que consideramos indispensable para Panamá y para la región.