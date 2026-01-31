AMUPA y CAF impulsan alianzas para fortalecer el desarrollo sostenible local

En el marco del Foro Económico organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), la presidenta de la Asociación de Municipios de Panamá (AMUPA), Nadine González, sostuvo una reunión de trabajo con el vicepresidente de la CAF, Christian Asinelli, con el objetivo de coordinar acciones que permitan impulsar proyectos de turismo, cultura y economía verde en el territorio nacional, en articulación con los gobiernos locales.

Durante el encuentro, González destacó que se trató de una reunión productiva, ya que actualmente muchos alcaldes y representantes a nivel nacional muestran interés en desarrollar iniciativas sostenibles que generen beneficios directos para la ciudadanía y fortalezcan el desarrollo local.

Como ejemplo, la presidenta de AMUPA mencionó que en la provincia de Darién, a través del gremio, se impulsa una iniciativa denominada Economía Verde, orientada a la creación de proyectos que promuevan el turismo ecológico en diversas áreas de la región, aprovechando su riqueza natural y cultural.

Por su parte, el vicepresidente de la CAF, Christian Asinelli, señaló que la institución mantiene un alto interés en apoyar proyectos impulsados desde los gobiernos locales, reconociendo los avances alcanzados en Panamá, pero también advirtiendo sobre las limitaciones existentes y las amplias oportunidades de mejora.

Asinelli enfatizó que la transformación de los gobiernos locales es clave para alcanzar un desarrollo verdaderamente sostenible, inclusivo y resiliente.

En ese sentido, subrayó la necesidad de continuar avanzando en la generación de ingresos y en la mejora de la calidad de los servicios domiciliarios, destacando la gestión de residuos sólidos como una de las principales apuestas que debería asumir el país a nivel nacional.