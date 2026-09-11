$!Alza en precios del combustible sigue elevando costos operativos y de alimentos

El alza del precio del combustible ha elevado el costo de los productos de primera necesidad, fertilizantes, insumos agropecuarios y materias primas, además de encarecer la operación de diversas empresas, los fletes y el traslado de mercancías, explicaron líderes de distintos gremios y economistas.

Desde febrero de este año, cuando inició la guerra en Oriente Medio, el precio de los combustibles ha subido un 66%. Como consecuencia, llenar un tanque de gasolina cuesta 43% más, basados en los datos oficiales.

Rosmer Jurado, presidente del Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), dijo que “el aumento en los precios del combustible genera una presión adicional sobre los costos de operación de distintos sectores, y la industria no es ajena a esta realidad. Su impacto se refleja principalmente en el transporte, la logística y la movilización de materias primas y productos”.

Jurado comentó que “Panamá es un país importador de combustibles, por lo que está muy expuesto a situaciones internacionales sobre las que tiene poco control. Cuando los precios aumentan de manera sostenida, el efecto recorre toda la cadena productiva”.

En tanto, el presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), Alberto López Tom, afirmó que “en el caso del sector productivo, preocupa particularmente el comportamiento del diésel, porque es fundamental para el transporte de carga, la maquinaria y muchas actividades agrícolas y productivas”.

Tom agregó que “cuando sube el precio del combustible, se elevan los costos de producir y llevar los productos al consumidor. Las empresas deben absorber esos costos o trasladarlos al precio final, generando presión sobre el costo de vida”.

Mientras, Lorenzo Jiménez, presidente de la Asociación de la Comunidad Productora de Tierras Altas (ACPTA), manifestó que “el alza de la gasolina no solo tiene un impacto negativo, sino que también genera incertidumbre, ya que no se sabe hasta cuándo se mantendrá esta situación”.

Jiménez concluyó que “en el caso de los fertilizantes y agroquímicos, al ser productos importados, sus costos dependen de factores externos, lo que los hace más caros y variables”.

Andrés Muñoz, expresidente de la Cámara Nacional de Transporte de Carga (CANATRACA), explicó que “nuestra operación se ve muy afectada por los constantes aumentos del combustible y muchos camiones permanecen parados porque los costos superan los márgenes de ganancia”. Además que “un flete que antes podía estar generando $300 o $350 por vuelta, hoy en día lo estamos haciendo por $100 o $180”.

Muños señaló que “el subsidio es una ayuda pero no alcanza”. Añadió que “el aumento también ha encarecido insumos como el aceite y las llantas, estas últimas con incrementos de hasta 23%”.

Por su parte, el economista Patricio Mosquera, dijo que “el efecto inicial se concentra en las actividades más intensivas en transporte, logística y energía. Ahora bien, el reciente aumento de los combustibles no se traslada uno a uno a los costos de producción, porque su incidencia depende del peso que tenga dentro de la estructura de costos de cada actividad”.