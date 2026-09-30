Alcaldía hace llamado a saldar morosidad de $3.3 millones en impuesto de circulación de vehículos

La Alcaldía de Panamá anunció la extensión del horario de atención para este fin de semana: el sábado 3 de octubre de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y el domingo 4 de octubre de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. Actualmente existen 309,098 latas pendientes de retiro, por lo que la institución hizo un llamado urgente a la ciudadanía para completar este trámite.

La administración municipal informó que la morosidad por el impago del impuesto de circulación correspondiente al año 2026 asciende a 3.3 millones de dólares, al tiempo que recordó a los contribuyentes la importancia de efectuar el pago para cumplir con sus obligaciones fiscales.

Como parte de las recomendaciones para agilizar el proceso, el Municipio sugirió acudir en los horarios de menor afluencia de lunes a viernes, específicamente en las primeras horas de la mañana, a partir de las 7:00 a.m., o durante la tarde hasta las 6:00 p.m.

Por su parte, la Tesorería Municipal recomendó verificar el estatus del vehículo antes de acudir, asegurándose de estar paz y salvo tanto con el impuesto de circulación como con el revisado vehicular, mediante el enlace https://tributos.pty.gob.pa/Public/PlateStatusForDelivery. Asimismo, recordó que se encuentra disponible el servicio de entrega a domicilio (“delivery”), el cual permite recibir la placa en menos de 24 horas.