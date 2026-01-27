$!Alcaldía de Panamá extiende horario para presentar la Declaración Jurada de Ingresos

La Alcaldía de Panamá recordó a los contribuyentes del distrito capital que esta es la última semana para obtener un 10% de descuento al presentar su Declaración Jurada de Ingresos Anuales 2026.

Los horarios extendidos de atención serán miércoles 28 de enero: hasta las 7:00 p.m.; de jueves a sábado: de 8:00 a.m. a 9:00 p.m.

“Se recuerda a los ciudadanos que, si abrieron un aviso de operación en 2025 o años anteriores, deben presentar su Declaración Jurada de Ingresos Anual 2026 a más tardar el 31 de marzo para evitar una multa de 500 balboas”, detalla el comunicado de la institución.

Este trámite es obligatorio y permite acceder a un incentivo importante: quienes presenten su declaración y paguen la totalidad de la anualidad durante el mes de enero obtendrán un 10% de descuento en los impuestos de negocios y publicidad exterior.

La Tesorería Municipal informó que el proceso puede realizarse de forma rápida y segura a través de la plataforma Alcaldía Digital.

El contribuyente debe ingresar a la opción Declaración Jurada de Ingresos Brutos, generar su liquidación y verificar que el descuento esté aplicado correctamente antes de proceder con el pago.

Además del trámite en línea, se ha habilitado el Teatro Gladys Vidal (Edificio Hatillo) para brindar atención y orientación presencial en el horario extendido mencionado.

Métodos de pago:Los pagos pueden efectuarse en línea, por banca electrónica, ATM o de manera presencial utilizando Yappy, Visa, Mastercard, Clave o efectivo.