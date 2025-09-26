Alberto Paz-Rodríguez presenta su renuncia como director de la Agencia Panameña de Alimentos

La Agencia Panameña de Alimentos (APA) informó que Alberto Paz-Rodríguez ha presentado su renuncia al cargo de director general de la entidad, el cual ejerció desde junio de 2024. Su salida será efectiva a partir del 26 de septiembre de 2025 y responde a motivos profesionales.

La agencia resaltó que: durante su gestión, Paz-Rodríguez se distinguió por su liderazgo, compromiso y visión estratégica, ganándose el respeto y aprecio de su equipo de trabajo. Bajo su dirección, la APA experimentó una transformación significativa, optimizando sus procesos y fortaleciendo su rol como facilitador del comercio alimentario en Panamá.

“Uno de los hitos más destacados fue la reducción de más de 30 días a tan solo 72 horas en la atención al cliente a través del Sistema Integrado de Trámites (SIT). Además, se está trabajando en el Portal de Exportaciones en coordinación con las autoridades competentes. Adicional se gestiona el desarrollo del Sistema Integrado de Facturación Digital (SIFAD), con pasarela de pagos en línea”, destaca la APA.

Además, se detalló que la plataforma web de la APA fue actualizada para ofrecer estadísticas en tiempo real sobre el ingreso de contenedores, y se desarrolló el PDA para verificaciones en puntos de ingreso. Como parte de la integración tecnológica, se creó WAPA, un asistente virtual con inteligencia artificial que responde consultas frecuentes de los usuarios.

Durante su administración, se realizaron visitas a todos los puntos de ingreso del país (Chiriquí, Colón, Chitré, Tocumen, Balboa, Panamá Pacífico, entre otros), atendiendo las necesidades del personal y fortaleciendo proyectos institucionales. También se sostuvieron reuniones con representantes y diplomáticos de diversos países. con el objetivo de robustecer las relaciones comerciales de Panamá.

En materia de sanidad e inocuidad, se evaluaron más de 500 solicitudes de habilitación de plantas de importación, asegurando el cumplimiento de los requisitos sanitarios. Asimismo, se diseñó APA Click, una aplicación gratuita que permite verificar el registro sanitario de alimentos importados, acceder a información adicional y enviar comentarios técnicos.

Al despedirse, Paz-Rodríguez agradeció al presidente José Raúl Mulino por la confianza depositada en su gestión y expresó su satisfacción por haber contribuido al fortalecimiento de una institución clave para el desarrollo del país.