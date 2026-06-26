Alberto López Tom asumirá como presidente de APEDE el 1 de agosto

El abogado Alberto López Tom asumirá como presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) el próximo 1 de agosto, tras ser elegido para el período 2026-2027.

La Junta Directiva Nacional que lo acompañará durante el período 2026-2027 estará integrada por Eric Molino, Amauri Castillo, Lourdes Fong, Gina Forte, Otto Wolffschoon, Jeannette Bravo, Edgar Ivankovich, Ahmed Elneser, Olmedo Alfaro y Janitze Torres. Asimismo, Fanny De La Rosa fue electa como integrante del Consejo de Ética de la asociación.

En la jornada electoral participaron 649 socios. López Tom obtuvo 396 votos, mientras que Walter Luchsinger, actual vicepresidente de APEDE y aspirante a la presidencia, recibió 238 votos.

Durante su campaña, López Tom presentó una propuesta centrada en fortalecer la institucionalidad del gremio, impulsar una mayor participación de la membresía, robustecer los capítulos del interior del país, promover el relevo generacional y ampliar la incidencia de APEDE en los principales temas nacionales. Su plan de trabajo se estructura en siete ejes estratégicos: gobernanza e institucionalidad; membresía y talento; agenda país; desarrollo regional; educación ejecutiva; deporte y responsabilidad social; y comunicación institucional.

Alberto López Tom es socio de De Castro & Robles (DCR) y especialista en derecho marítimo, corporativo y comercial. A lo largo de su trayectoria ha ocupado diversos cargos de liderazgo dentro de APEDE, entre ellos la presidencia de la Comisión de Asuntos Marítimos y del Consejo Empresarial Logístico, destacándose por promover iniciativas de impacto nacional y fortalecer el diálogo entre los sectores público y privado.

Como parte del proceso electoral se escogieron las nuevas juntas directivas de los capítulos de Chiriquí, Azuero, Colón, Coclé y Panamá Oeste.