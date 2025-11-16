Al menos 5 mil bocatoreños buscan trabajo en empresa bananera

Un total de 5,837 bocatoreños entregaron sus hojas de vida durante las jornadas de reclutamiento para la reactivación de la actividad bananera en la provincia, informó el Ministerio de Trabajo (Mitradel).

La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, explicó que en esta primera etapa se proyectan alrededor de tres mil contrataciones y unas dos mil más para el cierre del año. “La empresa Chiquita Panamá tiene planes concretos para reiniciar operaciones con un primer embarque a finales de enero de 2026 y comenzará a extraer banano en febrero, lo cual demandará una fuerza laboral activa”, puntualizó la ministra.

La última jornada tuvo lugar en la finca 13, donde se registraron 1,726 participantes.