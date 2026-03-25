Agroexportadora panameña impulsa envíos a Europa con respaldo del MIDA

La empresa panameña Agroexotic Fruits Panamá, S.A.T. continúa posicionándose en el mercado internacional con la exportación de sandía y melón hacia Europa, destacando el acompañamiento técnico del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) de Coclé.

Virgilio Rodrigo Milord, gerente de la compañía, explicó que actualmente la empresa se dedica a la producción y agroexportación de cucurbitáceas, específicamente sandía y melón, con destino a la Unión Europea, principalmente a Rotterdam, uno de los principales centros logísticos del continente.

Con apenas dos años de operación, Agroexotics Fruits inició sus actividades en la comunidad de La Loma, en El Roble de Aguadulce, donde inicialmente cultivaban arroz de secano para el mercado nacional. Sin embargo, la empresa decidió diversificar su producción e incursionar en la siembra de sandía y melón, cultivos que pueden desarrollarse de manera intercalada sin afectar su rendimiento, detallaron del MIDA.

La zafra 2025-2026 marca un hito para la empresa, que comenzó su siembra en diciembre de 2025 tras ajustes por condiciones climáticas. A la fecha, ya han exportado 20 de los 30 contenedores proyectados para la temporada. De estos, cinco corresponden a melón piel amarilla, altamente demandado en el mercado europeo y quince a sandía, tanto con semilla como sin semilla.

Además, la empresa completa el envío de los 10 contenedores restantes antes de finalizar la temporada, consolidando así su presencia en el exigente mercado europeo.