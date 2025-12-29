“Agro y turismo”, impulsan reactivación en Bocas

Invertir en infraestructura, mejorar el Aeropuerto Internacional José Ezequiel Hall, ofrecer tarifas aéreas más accesibles y fortalecer el desarrollo turístico, industrial y agropecuario, son las acciones que se deben impulsar en Bocas del Toro, para reactivar la economía, explicó Aris Pimentel, presidente de la Cámara de Comercio de la provincia.

El empresario aseguró que en Bocas del Toro avanzan en un proceso de recuperación tras los más de dos meses de protestas que llevaron al cierre de diversos negocios, entre ellos, el de la empresa Chiquita Panamá. Explicó que la actividad bananera ya comienza a reactivarse, por lo que se mantienen optimistas.

Pimentel indicó que “necesitamos que el gobierno mire hacia la provincia y desarrolle polos, especialmente el turístico, porque la infraestructura es muy pobre”. Agregó que “el aeropuerto requiere mejoras, ya que no permite la llegada de aviones de mayor capacidad y ofrecer tarifas más accesibles”. El empresario comentó que “el turismo genera mucha mano de obra, por lo que se puede capacitar a las personas en otros rubros, ya que hemos dependido exclusivamente de la actividad bananera, un sector que llegó a su techo de unos 5.000 trabajadores, insuficientes para una población en crecimiento”.

Pimentel se refirió a las deficiencias en áreas claves como la educación y la salud, indicando que la provincia enfrenta serios rezagos.

“En Bocas del Toro se refleja una deficiencia en todos los aspectos, ya que el Estado sigue enfocado en políticas que no responden a las realidades actuales y que no permiten el crecimiento”, expresó Pimentel.