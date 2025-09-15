Economía

Aeropuerto de Tocumen supera los 13,7 millones de pasajeros hasta agosto con un crecimiento del 8%

15 de septiembre de 2025

El Aeropuerto Internacional de Tocumen registró durante los primeros ocho meses del año un movimiento acumulado de 13,773,580 pasajeros, lo que representa un crecimiento del 8% frente al mismo periodo de 2024, equivalente a más de 1,006,497 viajeros adicionales.

En agosto de 2025, el tráfico total de pasajeros ascendió a 1,851,451, con un promedio diario de 59,724 movimientos, destacando los jueves, viernes, domingo y lunes como los de mayor flujo. De este total mensual, el 74% correspondió a pasajeros en tránsito o transferencia, lo que supone 1,365,912 viajeros, según datos de la terminal aérea.

En cuanto al ingreso de visitantes a Panamá, entre enero y agosto desembarcaron 1,882,031 pasajeros, cifra que refleja un aumento del 4% frente al mismo periodo del año anterior, es decir, 71,854 viajeros adicionales. Por su parte, los pasajeros embarcados hacia destinos internacionales sumaron 1,925,779, un nivel prácticamente estable frente a 2024 (-529).

La actividad aérea también mantiene un dinamismo positivo. De enero a agosto se registraron 109,260 operaciones aéreas, lo que representa un alza del 8% (7,864 vuelos más). Solo en agosto se contabilizaron 14,279 operaciones, un 10% más que en el mismo mes de 2024, con un promedio diario de 413 vuelos. El desglose mensual evidencia que el 90% corresponde a vuelos comerciales, el 7% a carga, el 2% a aviación general y el 1% a vuelos especiales como chárter, militares o técnicos.

Actualmente, Tocumen cuenta con operaciones de 15 aerolíneas de pasajeros y 15 de carga, conectando con 86 destinos internacionales en América, Europa y el Caribe, lo que reafirma su posición como hub estratégico de la región.

El top 5 de ciudades de origen y destino en agosto estuvo encabezado por Bogotá con 698,487 pasajeros, seguida de San José (618,552), Miami (602,118), Medellín (578,026) y Punta Cana (529,115).

